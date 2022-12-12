Фомина (Кокорина) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Кокорин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фомина Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1927
Отец ребёнка: Фомин Николай Михайлович
Малое Раменье, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусова Капитолина Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай Михайлович
Смерть
1974
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область