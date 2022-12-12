Фомина (Кокорина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Кокорина) Анна Александровна

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Место рождения

Тинготомо, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кокорин Александр

Мать: не указана

Тинготомо, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Фомина Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.07.1927

Сын: Фомин Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай Михайлович

Малое Раменье, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусова Капитолина Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай Михайлович

Смерть
1974
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
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