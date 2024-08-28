Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1870
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Рождение ребёнка
19.06.1870
Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1873
Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 971 МК церквей Мещовский у. за 1873 г Семен Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, ... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1877
Дочь: Хоротова (Хоротова) Анисья Петровна
Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 982 МК церквей Мещовский у. за 1877 г Анисья Петровна Хоротова Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна,... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: Хоротова (Хоротова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 996 МК церквей Мещовский у. за 1882 г Ефим и Мария близнецы Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, п... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1882
Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 996 МК церквей Мещовский у. за 1882 г Ефим и Мария близнецы Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, п... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1888
Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1010 МК церквей Мещовский у. за 1888 г Андрей Петрович Хоротов деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, православные. вос... Показать все
Смерть
Неизвестно