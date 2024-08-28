Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоротов Петр Семенович

Место жительства
1870
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Рождение ребёнка
19.06.1870

Сын: Хоротов Иван Петрович

Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович

Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1873

Сын: Хоротов Семен Петрович

Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 971 МК церквей Мещовский у. за 1873 г Семен Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, ... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1877

Дочь: Хоротова (Хоротова) Анисья Петровна

Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 982 МК церквей Мещовский у. за 1877 г Анисья Петровна Хоротова Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна,... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1882

Дочь: Хоротова (Хоротова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 996 МК церквей Мещовский у. за 1882 г Ефим и Мария близнецы Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, п... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Хоротов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 996 МК церквей Мещовский у. за 1882 г Ефим и Мария близнецы Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, п... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1888

Сын: Хоротов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Хоротов Петр Семенович

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1010 МК церквей Мещовский у. за 1888 г Андрей Петрович Хоротов деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, православные. вос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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