Нестерович (Паскевич) Марьянна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерович (Паскевич) Марьянна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1869 ст.

Муж: Нестерович Филип Гаврилович

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.05.1872 ст.

Сын: Нестерович Станислав Филипович

Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.01.1877 ст.

Сын: Нестерович Донат Филипович

Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.01.1879 ст.

Сын: Нестерович Иван Филипович

Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Сын: Нестерович Александр Филипович

Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.12.1888 ст.

Сын: Нестерович Казимир Филипович

Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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