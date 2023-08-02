Нестерович (Паскевич) Марьянна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.06.1869 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.05.1872 ст.
Сын: Нестерович Станислав Филипович
Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
03.01.1877 ст.
Сын: Нестерович Донат Филипович
Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
26.01.1879 ст.
Сын: Нестерович Иван Филипович
Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.
Сын: Нестерович Александр Филипович
Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
11.12.1888 ст.
Сын: Нестерович Казимир Филипович
Отец ребёнка: Нестерович Филип Гаврилович
Смерть
Неизвестно