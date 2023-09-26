Маковеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1951

Сын: Маковеев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Маковеева Зоя Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковеев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Маковеева Зоя Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковеева Зоя Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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