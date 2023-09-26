Маковеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1951
Сын: Маковеев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Маковеева Зоя Яковлевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маковеев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Маковеева Зоя Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маковеева Зоя Яковлевна
Смерть
Неизвестно