Кануков Тох Льсикоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кануков Темурко
Мать ребёнка: Канукова Гурзихан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кануков Заурбек
Мать ребёнка: Канукова Гурзихан
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кануков Доко
Мать ребёнка: Канукова Гурзихан
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кануков Темболат
Мать ребёнка: Канукова Гурзихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канукова Гурзихан
Смерть
Неизвестно