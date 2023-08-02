Кануков Тох Льсикоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кануков Тох Льсикоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кануков Темурко

Мать ребёнка: Канукова Гурзихан

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кануков Заурбек

Мать ребёнка: Канукова Гурзихан

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кануков Доко

Мать ребёнка: Канукова Гурзихан

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кануков Темболат

Мать ребёнка: Канукова Гурзихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канукова Гурзихан

Смерть
Неизвестно
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