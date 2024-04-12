Рысева (Андрианова) Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1868 ст.
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович
Рождение ребёнка
09.04.1894 ст.
Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович
Рождение ребёнка
11.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович
Рождение ребёнка
15.06.1899 ст.
Дочь: Рысева Ольга Лукьяновна
Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович
Рождение ребёнка
22.12.1902 ст.
Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович
Рождение ребёнка
12.05.1905 ст.
Дочь: Рысева Александра Лукьяновна
Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович
Рождение ребёнка
09.06.1908 ст.
Дочь: Рысева Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович
Смерть
Неизвестно