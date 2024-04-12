Рысева (Андрианова) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рысева (Андрианова) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1868 ст.

Отец: Андрианов Георгий Петрович

Мать: Андрианова Дарья Гересимовна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Муж: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.

Сын: Рысев Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.04.1894 ст.

Сын: Рысев Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1896 ст.

Сын: Рысев Дмитрий Лукьянович

Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.06.1899 ст.

Дочь: Рысева Ольга Лукьяновна

Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.12.1902 ст.

Сын: Рысев Павел Лукьянович

Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.05.1905 ст.

Дочь: Рысева Александра Лукьяновна

Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.06.1908 ст.

Дочь: Рысева Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Рысев Лука Спиридонович

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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