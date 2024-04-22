Ильинская (Соколова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Соколова) Евдокия Александровна

Место рождения

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Дочь священника Николаевской Озерской церкви Александра Федорова Соколова (1778) и жены его Ксении Петровой.
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Ильинский Дмитрий Иванович

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ильинская Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Иванович

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Ильинский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Иванович

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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