Ильинская (Соколова) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Дочь священника Николаевской Озерской церкви Александра Федорова Соколова (1778) и жены его Ксении Петровой.
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ильинская Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Ильинский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ильинский Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно