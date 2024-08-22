Гуцаев Юрий Петурович (Петрович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Созаева Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гибизова Х Х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Анжела Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно