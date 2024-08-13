Будилов ФЕДОР Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудилов ФЕДОР Арефьевич

Будилов ФЕДОР Арефьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903 ст.

Жена: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
невеста Феодосья Павлова Кайкова(Койкова) Уфимской губернии Бирского уезда д. Урюш,18 лет,далее в МК чаще Алексеевна жених д. Соколков 19 лет
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.

Дочь: Будилова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Цыпышева -Будилова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
восприемники д. Соколков Михаил Александрович Шихов и крестьянская девица Будилова Александра Арефина (тетка по отцу)
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Сын: Будилов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.

Сын: Будилов Матвей Федорович

Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1913 ст.

Сын: Будилов Даниил Фёдорович

Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1916 ст.

Сын: Будилов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.