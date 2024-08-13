Будилов ФЕДОР Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
невеста Феодосья Павлова Кайкова(Койкова) Уфимской губернии Бирского уезда д. Урюш,18 лет,далее в МК чаще Алексеевна жених д. Соколков 19 лет
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Дочь: Будилова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Цыпышева -Будилова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)
восприемники д. Соколков Михаил Александрович Шихов и крестьянская девица Будилова Александра Арефина (тетка по отцу)
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.
Сын: Будилов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)
Рождение ребёнка
04.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)
Рождение ребёнка
10.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)
Рождение ребёнка
20.09.1916 ст.
Сын: Будилов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Будилова Феодосья Алексеевна (Павловна)
Смерть
Неизвестно