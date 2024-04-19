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Мордвинов Савелий Дмитриевич

Место рождения

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Мордвинов Дмитрий Васильевич

Мать: Мордвинова Анисья

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Логин Савлельевич

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Матвей Савлельевич

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Мордвинов Пимон Савлельевич

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Мордвинова) Василиса Савелиевна

Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1827 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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