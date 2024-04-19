Мордвинов Савелий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смерти1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: Мордвинов Дмитрий Васильевич
Мать: Мордвинова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордвинов Логин Савлельевич
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мордвинов Матвей Савлельевич
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Мордвинов Пимон Савлельевич
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Мордвинова) Василиса Савелиевна
Мать ребёнка: Мордвинова Анна Кузьминична
Смерть
1827 ст.