Дроздова Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Людмила Викторовна

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Место рождения

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область

Дата рождения

01.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983

Отец: Дроздов Виктор Николаевич

Мать: Дроздова Валентина Георгиевна

Атбасар, Атбасарский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Крючков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Илья Владимирович

Отец ребёнка: Крючков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крючков Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Крючков Владимир

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