Ferderer Jacob J
Место рождения
Дата рождения20.04.1886
Дата смерти24.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886
Отец: Ferderer Carolus "Karl"
Мать: Ferderer Magdalena
Иммиграция
1893
Место жительства
1900
Смерть
24.10.1958
Riverside County, California, United States
Похороны
Неизвестно
Calvary Catholic Cemetery, Sacramento, Sacramento County, California, United States