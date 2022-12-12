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Ferderer Jacob J

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

20.04.1886

Дата смерти

24.10.1958

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886

Отец: Ferderer Carolus "Karl"

Мать: Ferderer Magdalena

Степовое, Миколаївська область
Иммиграция
1893
Место жительства
1900
Смерть
24.10.1958
Riverside County, California, United States
Похороны
Неизвестно
Calvary Catholic Cemetery, Sacramento, Sacramento County, California, United States
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