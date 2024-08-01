Сурина Зинаида Иисусьевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1911 ст.
Образование
Между 1922 и 1937
Москва, город федерального значения Москва
список к описи № 3 личных дел учащихся рабфака и подготовительного отделения Московского Государственного Педагогического Института им. К.Либкнехта с 1922 по 1937 год. Опись №3 Том №2 1 января 1... Показать все
Смерть
Неизвестно