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Сурина Зинаида Иисусьевна

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

27.09.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1911 ст.

Отец: Сурин Иисус Алексеевич

Мать: Сурина (Келина) Евдокия Петровна

Белоомут, Луховицы, Московская область
Образование
Между 1922 и 1937
Москва, город федерального значения Москва
список к описи № 3 личных дел учащихся рабфака и подготовительного отделения Московского Государственного Педагогического Института им. К.Либкнехта с 1922 по 1937 год. Опись №3 Том №2 1 января 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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