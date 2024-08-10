Ермишкин Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти05.06.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ермишкин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1915
Дочь: Смирнова (Ермишкина) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Ермишкина (Батырева) Ульяна (Иульяния) Прокопьевна (Прокопиевна)
Олинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
05.06.1936