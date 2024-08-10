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Ермишкин Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

05.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ермишкин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1915

Дочь: Смирнова (Ермишкина) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Ермишкина (Батырева) Ульяна (Иульяния) Прокопьевна (Прокопиевна)

Олинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
05.06.1936

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