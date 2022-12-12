Пекарская ’Бивенис’ Ксения Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекарская ’Бивенис’ Ксения Валерьевна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

08.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1991

Отец: Бивенис Валерий Леонидович

Мать: Бивенис ’Коротя’ Инна Анатольевна

Минск, Минск
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