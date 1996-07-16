Пикалова (Заикина) Анна Ивановна 14.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пикалова (Заикина) Анна Ивановна

Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.02.1895

Дата смерти

16.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895

Отец: Заикин Иван Иванович

Мать: Заикина Мария Ивановна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
До 1925

Муж: Болотов Федор Илларионович

Бракосочетание
После 1925

Муж: Пикалов Федор Петрович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пикалов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гришанова (Пикалова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович

Рождение ребёнка
11.12.1936

Сын: Пикалов Иван Федорович

Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
День рождения по паспорту 20.01.1937
Рождение ребёнка
1941

Сын: Пикалов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
16.07.1996
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

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