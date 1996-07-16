Пикалова (Заикина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.02.1895
Дата смерти16.07.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895
Отец: Заикин Иван Иванович
Мать: Заикина Мария Ивановна
Бракосочетание
До 1925
Бракосочетание
После 1925
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гришанова (Пикалова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1936
Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович
День рождения по паспорту 20.01.1937
Рождение ребёнка
1941
Сын: Пикалов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Пикалов Федор Петрович
Смерть
16.07.1996