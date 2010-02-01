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Сергеев Евгений Борисович

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Место рождения

Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი

Дата рождения

27.09.1946

Дата смерти

?.02.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Рождение ребёнка
13.03.1972

Сын: Сергеев Валерий Евгеньевич

Мать ребёнка: Сергеева Галина Валентиновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1974

Дочь: Сергеева Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Сергеева Галина Валентиновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
?.02.2010
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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