Сергеев Евгений Борисович
Место рождения
Дата рождения27.09.1946
Дата смерти?.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1972
Сын: Сергеев Валерий Евгеньевич
Мать ребёнка: Сергеева Галина Валентиновна
Рождение ребёнка
26.07.1974
Дочь: Сергеева Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Сергеева Галина Валентиновна
Смерть
?.02.2010