(Рогозина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Пётр
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рогозин Александр
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рогозина) Марфа
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рогозин Герасим
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
1850
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Смерть
Неизвестно