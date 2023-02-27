(Рогозина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Пётр

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Рогозин Александр

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рогозина) Марфа

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Рождение ребёнка
1848

Сын: Рогозин Герасим

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Смерть
Неизвестно

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