Рамазанов Гали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.1971
д.Ихсан, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1975
Рождение ребёнка
26.05.1976
д.Ихсан, Чекмагушевский район, Башкортостан
Рождение ребёнка
1979
Рождение ребёнка
09.09.1986
д.Ихсаново Чекмагушевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно