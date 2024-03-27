Рамазанов Гали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Гали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязева Клара

д.Ихсан, Чекмагушевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязева Клара

Рождение ребёнка
26.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязева Клара

д.Ихсан, Чекмагушевский район, Башкортостан
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязева Клара

Рождение ребёнка
09.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязева Клара

д.Ихсаново Чекмагушевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилязева Клара

Смерть
Неизвестно
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