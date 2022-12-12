Романова (возможно Сдаченкова/Содаченкова) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Седаченков Возможно Сдаченков/содаченков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Матюкова Анна
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
01.03.1889
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
13.05.1892
Сын: Романов Иоанн
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
04.03.1895
Сын: Романов Александр
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
25.05.1896
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
25.04.1898
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
17.01.1901
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
27.07.1902
Сын: Романов Василий
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Антоний
Отец ребёнка: Романов Феодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Петр
Отец ребёнка: Романов Феодор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Феодор
Смерть
Неизвестно