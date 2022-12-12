Романова (возможно Сдаченкова/Содаченкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (возможно Сдаченкова/Содаченкова) Анна

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Место рождения

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седаченков Возможно Сдаченков/содаченков Никита

Мать: не указана

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Матюкова Анна

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1889

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1892

Сын: Романов Иоанн

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1895

Сын: Романов Александр

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1896

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1898

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1901

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Романов Василий

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Антоний

Отец ребёнка: Романов Феодор

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Петр

Отец ребёнка: Романов Феодор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Феодор

Смерть
Неизвестно
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