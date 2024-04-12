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Борзов Иван Павлов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1709

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Борзов Павел Филиппов

Мать: Борзова Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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