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Саксин Иван Михайлович

Место рождения

Обуховская слобода Богородского уезда Московской губернии

Дата рождения

26.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910

Отец: Саксин Михаил Егорович

Мать: Саксина Агриппина Николаевна

Обуховская слобода Богородского уезда Московской губернии
Бракосочетание
05.06.1930

Жена: Саксина Мария Михайловна

Обуховский поселковый совет Ногинского района Московской области
Рождение ребёнка
04.03.1931

Сын: Саксин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна

Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1932

Сын: Саксин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Саксин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна

п.Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1941

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна

п.Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна

п.Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна

п.Обухово Ногинский район Московская область
Смерть
Неизвестно
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