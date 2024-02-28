Саксин Иван Михайлович
Место рожденияОбуховская слобода Богородского уезда Московской губернии
Дата рождения26.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1910
Обуховская слобода Богородского уезда Московской губернии
Бракосочетание
05.06.1930
Жена: Саксина Мария Михайловна
Обуховский поселковый совет Ногинского района Московской области
Рождение ребёнка
04.03.1931
Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна
Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1932
Сын: Саксин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Саксин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна
п.Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1941
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна
п.Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна
п.Обухово Ногинский район Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саксина Мария Михайловна
п.Обухово Ногинский район Московская область
Смерть
Неизвестно