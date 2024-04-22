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Воронова Евдокия Гаврилова

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Место рождения

Ильинское, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.02.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1869 ст.

Отец: Гаврил Васильев

Мать: Марья Кононова

Ильинское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1887

Муж: Воронов Георгий Алексеев

Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Воронова Чернышева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Воронов Георгий Алексеев

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Воронов Николай Егорович

Отец ребёнка: Воронов Георгий Алексеев

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Воронов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Воронов Георгий Алексеев

Барашево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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