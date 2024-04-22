Воронова Евдокия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения17.02.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1869 ст.
Отец: Гаврил Васильев
Мать: Марья Кононова
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Воронова Чернышева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Воронов Георгий Алексеев
Рождение ребёнка
1904 ст.
Отец ребёнка: Воронов Георгий Алексеев
Рождение ребёнка
1909 ст.
Отец ребёнка: Воронов Георгий Алексеев
Смерть
Неизвестно