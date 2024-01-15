Телелюев Тимофей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Тимофей Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Телелюев Фёдор Фролов

Мать: Телелюева Марья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Телелюева) Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: Телелюева Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Телелюев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Телелюева Федора Михайлова

Рождение ребёнка
28.02.1783

Сын: Телелюев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Телелюева Федора Михайлова

Смерть
1813

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