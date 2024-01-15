Телелюев Тимофей Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Телелюев Фёдор Фролов
Мать: Телелюева Марья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Телелюева) Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Телелюева Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Телелюева Федора Михайлова
Рождение ребёнка
28.02.1783
Сын: Телелюев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Телелюева Федора Михайлова
Смерть
1813