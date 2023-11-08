Букина Татьяна Евфремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1894
Дочь: Матрона мл. Васильевна
Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов
Рождение ребёнка
03.11.1894
Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов
Рождение ребёнка
07.07.1898
Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов
Рождение ребёнка
14.12.1899
Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов
Рождение ребёнка
19.08.1901
Дочь: Анфиса мл. Васильевна
Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов
Рождение ребёнка
19.08.1901
Сын: Букин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно