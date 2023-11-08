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Букина Татьяна Евфремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1894

Дочь: Матрона мл. Васильевна

Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Букин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1898

Сын: Букин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.12.1899

Сын: Букин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.08.1901

Дочь: Анфиса мл. Васильевна

Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.08.1901

Сын: Букин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Букин Василий Абрамов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Василий Абрамов

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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