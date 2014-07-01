Будникова (Ориненко) Наталья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будникова (Ориненко) Наталья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1934

Дата смерти

01.07.2014

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1934

Отец: Ориненко Прокоп Петрович

Мать: Ориненко (Овдиенко) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будникова Григорий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Радиомеханик
Рождение ребёнка
29.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будникова Григорий Андреевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будникова Григорий Андреевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будникова Григорий Андреевич

Смерть
01.07.2014

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