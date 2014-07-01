Будникова (Ориненко) Наталья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1934
Дата смерти01.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Радиомеханик
Рождение ребёнка
29.08.1953
Рождение ребёнка
07.09.1955
Рождение ребёнка
19.09.1959
Смерть
01.07.2014