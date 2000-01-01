(Чурилина) Ксения Федорова
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Чурилин Федор Яковлев
Мать: Чурилина Дарья Михайлова
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно