Аслямова (Ямалтдинова) Рида Фатыховна
Место рождения
Дата рождения10.09.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1985
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.08.1986
Отец ребёнка: Аслямов Гумар Адгамович
Рождение ребёнка
27.12.1994
Дочь: Имамутдинова Гульнара Гумаровна
Отец ребёнка: Аслямов Гумар Адгамович