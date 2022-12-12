Аслямова (Ямалтдинова) Рида Фатыховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аслямова (Ямалтдинова) Рида Фатыховна

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Место рождения

Мута-Елга, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Мута-Елга, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.03.1985

Муж: Аслямов Гумар Адгамович

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.08.1986

Сын: Аслямов Руслан Гумарович

Отец ребёнка: Аслямов Гумар Адгамович

Рождение ребёнка
27.12.1994

Дочь: Имамутдинова Гульнара Гумаровна

Отец ребёнка: Аслямов Гумар Адгамович

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