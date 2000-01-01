Савинова (Балашова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Балашова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

15.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1906

Дочь: Булганина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Савинов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Задорина Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1926

Дочь: Соболева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Сергей Иванович

Смерть
15.03.1970
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