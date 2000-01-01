Савинова (Балашова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти15.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1906
Дочь: Булганина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Савинов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Задорина Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1926
Дочь: Соболева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Савинов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1970