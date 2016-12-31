Жуков Сергей
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.10.1968
Дата смерти31.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1968
Отец: Жуков Павел
Мать: Жукова Галина Ивановна
Россия
Бракосочетание
Около 22.12.1990
Жена: Жукова Резида
Рождение ребёнка
25.12.1991
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Жукова Резида
Рождение ребёнка
20.04.2003
Дочь: Кочнева Марина
Мать ребёнка: Жукова Резида
Златоуст
Развод
Около 12.05.2012
Жена: Жукова Резида
Рождение ребёнка
Около 14.09.2013
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Жукова Наталья
Бракосочетание
Около 14.09.2016
Жена: Жукова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Роман
Мать ребёнка: Жукова Резида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся
Мать ребёнка: Жукова Резида
Смерть
31.12.2016
Златоуст
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное