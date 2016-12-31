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Жуков Сергей

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Место рождения

Россия

Дата рождения

06.10.1968

Дата смерти

31.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1968

Отец: Жуков Павел

Мать: Жукова Галина Ивановна

Россия
Бракосочетание
Около 22.12.1990

Жена: Жукова Резида

Рождение ребёнка
25.12.1991

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Жукова Резида

Рождение ребёнка
20.04.2003

Дочь: Кочнева Марина

Мать ребёнка: Жукова Резида

Златоуст
Развод
Около 12.05.2012

Жена: Жукова Резида

Рождение ребёнка
Около 14.09.2013

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Жукова Наталья

Бракосочетание
Около 14.09.2016

Жена: Жукова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Роман

Мать ребёнка: Жукова Резида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся

Мать ребёнка: Жукова Резида

Смерть
31.12.2016
Златоуст
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Курганская область, Сафакулевский район, с. Камышное
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