Соколов Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий

Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: Фабиано (Соколова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий

Рождение ребёнка
1920

Сын: Соколов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий

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