Соколов Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Василий
Рождение ребёнка
29.01.1912
Дочь: Фабиано (Соколова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Соколов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий