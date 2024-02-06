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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.?.?
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Петренко Оксана
Добавил:
ОП
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Место
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Рождение
06.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Петренко Оксана
Мать ребёнка: не указана
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