H m h — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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H m h

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
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Рождение
06.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Оксана

Мать ребёнка: не указана

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