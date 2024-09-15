Федосья Васильева
Место рожденияОрловка
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Василий Евдокимов
Мать: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Егоров Яков Георгиев
Бракосочетание
30.10.1866 ст.
Муж: Егоров Яков Георгиев
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Отец ребёнка: Егоров Яков Георгиев
Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно