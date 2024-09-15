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Федосья Васильева

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Василий Евдокимов

Мать: Елена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Егоров Яков Георгиев

Бракосочетание
30.10.1866 ст.

Муж: Егоров Яков Георгиев

Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Сын: Егоров Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Егоров Яков Георгиев

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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