Маревцева Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маревцева Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.?

Дата смерти

14.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маревцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маревцев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.09.1951

Дочь: Залызина Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.03.2013

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