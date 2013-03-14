Маревцева Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.?
Дата смерти14.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маревцев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маревцев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.09.1951
Дочь: Залызина Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.03.2013