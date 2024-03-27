Большакова (Нифанина) Ксения
Место рожденияд.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Дата рождения1878
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Нифанин Иван Савинович
Мать: Нифанина Платонида
д.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
13.01.1919
Сын: Большаков Василий Егорович
Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович
д. Нижний Ручей, Верхне-Тоймский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нифанина Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович
?
Смерть
1977