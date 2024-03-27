Большакова (Нифанина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Нифанина) Ксения

Место рождения

д.Кудрина Гора, Архангельская обл.

Дата рождения

1878

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Нифанин Иван Савинович

Мать: Нифанина Платонида

д.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
13.01.1919

Сын: Большаков Василий Егорович

Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович

д. Нижний Ручей, Верхне-Тоймский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нифанина Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович

?
Смерть
1977
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