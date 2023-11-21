(Nakonechna) Parascevia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nakonechna) Parascevia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Отец

Мать

1804 г.р.

Дети

1864 г.р.
1867 г.р.
1869 г.р.
1881 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Nakonechny Danielius

Мать: Pelagiya

Рождение ребёнка
?.11.1864

Дочь: Maria

Отец ребёнка: Bilinski Theodorus

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Bilinski Theodorus

Рождение ребёнка
1869

Сын: Bilinski Joannes

Отец ребёнка: Bilinski Theodorus

Смерть
После 1877
Рождение ребёнка
11.07.1881

Сын: Bilinski Петр

Отец ребёнка: Bilinski Theodorus

Острожец, Львівська область
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