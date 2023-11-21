(Nakonechna) Parascevia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Nakonechny Danielius
Мать: Pelagiya
Рождение ребёнка
?.11.1864
Дочь: Maria
Отец ребёнка: Bilinski Theodorus
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Bilinski Theodorus
Рождение ребёнка
1869
Сын: Bilinski Joannes
Отец ребёнка: Bilinski Theodorus
Смерть
После 1877
Рождение ребёнка
11.07.1881
Сын: Bilinski Петр
Отец ребёнка: Bilinski Theodorus
Острожец, Львівська область