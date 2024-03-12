Жидков Василий Ипатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидков Василий Ипатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Евстратий Васильевич

Мать ребёнка: Жидкова Прасковья

Рождение ребёнка
30.11.1923

Сын: Жидков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Жидкова Прасковья

Родионовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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