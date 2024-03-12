Жидков Василий Ипатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Евстратий Васильевич
Мать ребёнка: Жидкова Прасковья
Рождение ребёнка
30.11.1923
Сын: Жидков Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Жидкова Прасковья
Родионовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область