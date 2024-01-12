Савченко Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

С 1908 по 1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Иван Дмитриевич

Мать: Власова Мария Александровна

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