Жукова Мария Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1836
Дочь: Матрена Варфоломеева
Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Варфоломеева
Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Харитинья Варфоломеева
Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Жуков Григорий Варфоломеев
Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Надежда Варфоломеева
Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858