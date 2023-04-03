Жукова Мария Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова Мария Матвеева

Жукова Мария Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1836

Дочь: Матрена Варфоломеева

Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Варфоломеева

Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Жуков Иван Варфоломеев

Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Харитинья Варфоломеева

Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Жуков Григорий Варфоломеев

Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Надежда Варфоломеева

Отец ребёнка: Жуков Варфоломей Федоров

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Варфоломей Федоров

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close