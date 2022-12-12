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Матвеев Анатолий Сергеевич
Матвеев Анатолий Сергеевич
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Место рождения
Сосновый Бор
, Сосновоборский, Ленинградская область
Дата рождения
24.01.1989
Пол
Мужской
Отец
Матвеев Сергей Анатольевич
1965 г.р.
Мать
Матвеева (Ковалева) Татьяна Валерьевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1989
Отец:
Матвеев Сергей Анатольевич
Мать:
Матвеева Татьяна Валерьевна
Сосновый Бор
, Сосновоборский, Ленинградская область
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