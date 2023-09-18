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Полякова Мелания Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

10.08.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1830 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Соснина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Поляков Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич

Рождение ребёнка
10.05.1841 ст.

Сын: Поляков Федот Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1845

Сын: Поляков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Зиновий Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Василий Андреевич

Смерть
10.08.1865 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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