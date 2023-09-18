Полякова Мелания Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти10.08.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1830 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Соснина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Поляков Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1841 ст.
Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1845
Сын: Поляков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Зиновий Васильевич
Отец ребёнка: Поляков Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1865 ст.