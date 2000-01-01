Шигаева (Космачева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигаева (Космачева) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929

Отец: Космачев Николай

Мать: Манакова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шигаева Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шигаева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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