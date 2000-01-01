Шигаева (Космачева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929
Отец: Космачев Николай
Мать: Манакова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шигаева Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шигаева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шигаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шигаев Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно