Назаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Сергей

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
12.04.1871

Дочь: Самойлова Александра

Мать ребёнка: Назарова Екатерина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
18.02.1879

Сын: Назаров Тимофей

Мать ребёнка: Назарова Екатерина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 18.01.1882

Сын: Назаров Григорий

Мать ребёнка: Назарова Екатерина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Назаров Василий?

Мать ребёнка: Назарова Екатерина

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Дубровина Пелагея

Мать ребёнка: Назарова Екатерина

с. Погребищи
Смерть
Неизвестно
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