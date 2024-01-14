Назаров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1871
Дочь: Самойлова Александра
Мать ребёнка: Назарова Екатерина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
18.02.1879
Сын: Назаров Тимофей
Мать ребёнка: Назарова Екатерина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 18.01.1882
Сын: Назаров Григорий
Мать ребёнка: Назарова Екатерина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Назаров Василий?
Мать ребёнка: Назарова Екатерина
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Дубровина Пелагея
Мать ребёнка: Назарова Екатерина
с. Погребищи
Смерть
Неизвестно