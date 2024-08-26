(Краева) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения26.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1911
Отец: Краев Дмитрий Васильевич
Мать: Краева Фиона Матвеева
д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Крещение
26.09.1911
д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Восприемники: Фёкла Зиновьева
Смерть
Неизвестно