(Краева) Елизавета Дмитриевна 26.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Краева) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

26.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1911

Отец: Краев Дмитрий Васильевич

Мать: Краева Фиона Матвеева

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Крещение
26.09.1911
д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Восприемники: Фёкла Зиновьева
Смерть
Неизвестно

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