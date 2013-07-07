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Емельянова Галина Валентиновна
Емельянова Галина Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1980
Пол
Женский
Отец
Емельянов Валентин Иванович
1950 г.р.
Мать
Емельянова (Шатинина) Татьяна Владимировна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1980
Отец:
Емельянов Валентин Иванович
Мать:
Емельянова Татьяна Владимировна
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