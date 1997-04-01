Балабай Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабай Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1928

Дата смерти

Около ?.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около ?.04.1997
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