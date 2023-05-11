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Морозов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.2004

Жена: Морозова Татьяна Васильевна

Россия Алтайский край Усть-Калманский район Усть-Калманка
Рождение ребёнка
05.10.2004

Дочь: Морозова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.2010

Сын: Морозов Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.2015

Сын: Морозов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.2018

Дочь: Морозова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна

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