Морозов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.09.2004
Россия Алтайский край Усть-Калманский район Усть-Калманка
Рождение ребёнка
05.10.2004
Дочь: Морозова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.2010
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.11.2015
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.2018
Дочь: Морозова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Васильевна