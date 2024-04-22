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Евдокимов Михаил Иванович
Евдокимов Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Малая Молокова
, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
1763
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Евдокимов Иван Михайлович
1744 г.р.
Мать
Евдокимова Акилина Ивановна
1736 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Евдокимов Иван Михайлович
Мать:
Евдокимова Акилина Ивановна
Малая Молокова
, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1820
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