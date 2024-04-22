Евдокимов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Михаил Иванович

Евдокимов Михаил Иванович

Место рождения

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Евдокимов Иван Михайлович

Мать: Евдокимова Акилина Ивановна

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close