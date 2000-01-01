Романова Глафира Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1942
Отец: Романов Василий Иванович
Мать: Антипина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Антипина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1975
Дочь: Антушева Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1981
Дочь: Антипина Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Антипин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно