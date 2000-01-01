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Романова Глафира Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1942

Отец: Романов Василий Иванович

Мать: Антипина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Антипина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
05.08.1975

Дочь: Антушева Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1981

Дочь: Антипина Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Антипин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Сергей Михайлович

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