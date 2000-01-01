Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Kunz Cyriak
Kunz Cyriak
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1786
Пол
Мужской
Отец
Kunz Joh. Adam
1746 г.р.
Мать
(Ihli) Maria Eva
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1786
Отец:
Kunz Joh. Adam
Мать:
Maria Eva
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия